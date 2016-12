#135336 בידי: el34 עודכן: 13:39, 25/12/2016צפו: 1144 חדש

למכירה

Floyd Rose Classic Stratocaster HSS 1992 Stratocaster with unique features and the Floyd Rose Original bridge. Alder body, 1 5/8” wide neck, vintage tuners, two American Standard single-coils and a DiMarzio PAF-Pro bridge pickup, Controls are master volume, tone for neck, and tone for middle/bridge, 5-way switching that automatically tapped the bridge humbucker.תמונות נוספות בקישור: