פרטים

אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ: כל הארץ

קשר

איש קשר: Whatsup calls only!!!

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0546-552-644 טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , כרגע אני בחו"ל only for serious whatsup!