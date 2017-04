#140051 בידי: galgal-records עודכן: 07:01, 22/12/2016צפו: 673 חדש

למכירה

הזדמנות !קונסולה קטנה MACKIE 12O2 VLZ PRO שנותנת פתרון נהדר לכל סטאפ של אולפן קטן או להופעות -פרהאמפים מעולים, איקיו מדויק, חיווט לשתי שליחות ושני מיקסים שונים( לשני זוגות רמקולים שונים)SOUND ON SOUND :Without directly comparing the Mackie XDR to any other mic pre, anyone would have to judge it to be a very fine-sounding input stage. Put it up against a Focusrite or GML, however, and you will still be very impressed