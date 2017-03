#141526 בידי: IDANSHABO עודכן: 07:01, 31/05/2016צפו: 613 חדש

למכירה

Tone-Blending Mic Preamplifier & DI Box100% Tube to 100% Solid State — a Variable Tone Blending Mic Preamp & DIThe award-winning 710 Twin-Finity™ is a radically new UA mic preamp design that combines both the classic retro warmth of tubes with the transient bite of solid-state, all in a 2U, half-rack unit.