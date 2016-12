#143618 בידי: udisimhon עודכן: 22:57, 25/12/2016צפו: 10 חדש

למכירה

ממשק אודיו בעל חיבור של USB/THUNDERBOLT כולל הרחבה של 16X16.סה"כ כניסות ויציאות:18 Analog IN22 Analog OUTADAT: 8 channels 44.1-48 kHz on 1 Toslink connectorS/PDIF: 2 channels, up to 96 kHz on 1 Toslink connectorSMUX: 4 channels 88.2-96 kHz on 1 Toslink connectorגמישאפשרות לטרייד