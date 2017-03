#144354 בידי: ms jey עודכן: 21:07, 09/03/2017צפו: 14 חדש

למכירה

מחיר: 1300

מצב: NEW!!! פרטים אופן תשלום מקובל: לא צוין אזור בארץ: צפון קשר איש קשר: Jey טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-674-689 טל נוסף: שלח מענה לבעל המודעה כתובת: קישור ישיר לעמוד זה

The T-Resonator is an analog stereo filter + delay. You can select 8 different delay algorithms, each with different delays and different feedbacks and modulate them even with an LFO.Delays reach from less than a millisecond to 1 second, range and structure is depending on the algorithm.The delay feedback comes across the analog filters, of course.You can create gaining analog echoes, "klingon parties" by extremely feedbacked wave guide algorithm and much more.