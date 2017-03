הלוח של אקט

Beyerdynamic TG-X 50 Hypercardioid Dynamic Microphone

Beyerdynamic TG-X 50 Hypercardioid Dynamic Microphone The TG-X 50 is a large-diaphragm dynamic microphone intended for use on kick drum and other bass instruments. המקרופ...

144442

Regular price: 1 1 מצב: לא צוין למודעה עכשיו!

מודעה #: