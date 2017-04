#144608 בידי: wiesd עודכן: 20:47, 07/04/2017צפו: 8 חדש

למכירה

gibson sj 300,סדרה מוגבלת של הcustomshop 2006.בפעם האחרונה:נמכרה בebay ב14500 שקל.בנויה מדהים-AAA Premium Sitka spruce topIndian rosewood back and sidesMahogany neckBound ebony fingerboard with abalone crown inlaysPickup system with active preampGold Grover Imperial tunersEbony moustache bridge with abalone inlaysהורדת המחיר- בגלל סדק שיש לה בהדסטוק ותוקן על ידי אלון שגיאלפני ארבע...