#145146 בידי: vintage עודכן: 13:47, 07/06/2017צפו: 5 חדש

למכירה

מכשיר מדהים לאולפן מבוסס שפורפרות במצב מצויןDisarmingly ease of use, intuitive operation by earIdeal for stereo sourcesConnection to master or subgroup insertsExcellent noise specsSoft and tight bass colorsBass compressorMid, high, & harmonics processingVariable input levelStereo expanderHard bypass relay (power fail safety)Balanced I/Os over XLR and TRS socketsMade in Germany