#145183 בידי: Ezaky עודכן: 12:39, 11/06/2017צפו: 6 חדש

למכירה

C 414 XLS הוא ממשיכו של הדגם המפורסם C 414 B-ULS, הוותיק מדגמי C 414, שהיה לדגם מיקרופון הדיאפרגמה הגדולה האוניברסלי והורסטילי ביותר במשך עשורים. המיקרופון הונדס להעביר את הסאונד הטבעי והלינארי ביותר. C 414 XLS משמש לרוב ללכידת סאונד מדויק ומפורט של כל כלי אקוסטי ומשלב איכות reference מוכחת, טכנולוגיה חדשנית ורכיבים איכותיים ביותר.