#145434 בידי: Sally T. עודכן: 12:45, 06/07/2017צפו: 5 חדש

למכירה

קונדנסר אמין ואיכותי. שמור. שקט מאוד!Ideal multitrack recording "workhorse" thanks to very low self noisecardioid polar pattern for multiplicity of applicationsexceptionally smooth frequency response.