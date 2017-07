#145441 בידי: rg-guitars עודכן: 18:58, 06/07/2017צפו: 7 חדש

למכירה

Finally the " Lady " is completed and it's for sale.specs:Alder Body with killer flame maple topexhibition grad Roasted Birdseye maple neck12" radiusmedium C shape6100 Jumbo fretsBone nutSchaller deluxe Locking tunerSchaller state of the art Tremolo bridgeLindy Fralin hot vintage pickupspolyurethane gloss FinishCustom Floral Paisley Aged Honeyburst Pickguard setלתמונות נוספות: קישור