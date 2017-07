#145521 בידי: jamie.mason846 עודכן: 17:20, 14/07/2017צפו: 2 חדש

למכירה

הקלטת שמע: להקלטת MP3 / השמעהכניסות שמע: 1 x XLR-1/4 "(mic), 2 x 1/4" (שמאל, ימין), 1 x 1/8 "(aux in)יציאות שמע: 2 x 1/4 "(שמאל, ימין), 2 x 1/4". 1 x 1/4 "(אוזניות)USB: 2 x סוג A, 1 x סוג BMIDI I / O: In / Out / Thru / USBכניסות פדלים: 2 x 1/4 "(דיפר, ניתן להקצאה), 1 x EC5 (דוושת מתג רב)גובה: 4.94 "רוחב: 38.58 "עומק: 14.35 "משקל: 30.6 ק"ג.מעכשיו: +16282036917טוב, זה בשביל זה. תן לי לדעת אם אני יכול לעזור לענות על כל שאלה.