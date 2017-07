#145680 בידי: tamirh67 עודכן: 16:29, 31/07/2017צפו: 6 חדש

למכירה

כל הקודם זוכה!!!מערכת שנשמעת מעולה ועושה הכל - דיליי/ריוורב/פאז/בוסטWith M-Series effects, you’ll always be ready for the next gig. Bent metal chassis and rugged footswitches mean M-Series can withstand some serious punishment on stage. Make sure you’re always sounding great with a built-in tuner. Get the connections you need with MIDI in and out and a pair of 1/4-inch mono/stereo inputs and outputs with true analog bypass. Connect an EX-1 expression pedal and take...