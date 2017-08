#145786 בידי: עילם עודכן: 15:22, 15/08/2017צפו: 6 חדש

למכירה

מוניטורים דיגיטלים מדהימים של רולנד - עם יכולת הדמית צלילDS90Aאין דברים כאלומחיר מתחת לממוצע בשוק - 2000 לזוגכחדשים!!!!!90W dual amplifiedOptical and coaxial inputs6.5" LF driver1" tweeter4th order crossoverHF and LF controls1/4" TRS and XLR connectors