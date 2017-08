#145892 בידי: גיא לביוש עודכן: 11:14, 29/08/2017צפו: 5 חדש

למכירה

Bass enhancement, compression and level maximization in one hardwareMaxxBass®, Renaissance Compressor & L2 Ultramaximizer™Rugged & road-ready, with world-class AD/DA convertersPerfect for live sound, broadcast, post production & moreפתוח לטריידים על כמה פריאמפים!!!!!!!