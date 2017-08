#145894 בידי: גיא לביוש עודכן: 11:17, 29/08/2017צפו: 4 חדש

למכירה

SuperAnalogue™ - analogue purity at the highest level8x dual input Mono Line channels: 16 channel mixdown8x Insert Send/Returns on channelsStereo CUE and 2 Mono Auxiliary SendsCascade with X-Rack and other X-Desks for bigger systemsTalkback - for artist communicationDim & Cut buttonsIndependent Main and Alternate stereo monitor outputsSSL Stereo Mix Buss with External summing and Inserts2x Stereo Returns with Level, Pan and Bus...