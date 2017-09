#146004 בידי: Sum עודכן: 22:32, 14/09/2017צפו: 14 חדש

למכירה

The 8040A Specifications:Maximum sound pressure level: 105 dBFrequency response: 48 Hz - 20 kHz (± 2 dB), 45 Hz - 21 kHz (-3 dB)Crossover frequency: 3.0 kHzDriver dimension: Bass 6.5 in + Treble 3/4 in metal dome + DCW™Amplifier power: Bass 90 W + Treble 90 WDimensions: H x W x D 365 x 237 x 223 mm with Iso-Pod™Weight: 8.6 kg (18.9 lb)Connectors: 1 x XLR analog in