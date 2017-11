מש' Steinberg

RE: בעיה בחיבור מקלדת שליטה - עזרה דחופה!

Silenus:

תבטל את הסימון בשני השדות של midi out 2 midi in 2 לא visible ולא in all midi רק launch-key 61 צריך להיות מסומן ב In all