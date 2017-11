הלוח של אקט

Auratone 5C

AURATONE 5C - מוניטור הרפרנס הקלסי משנת ה70. דרייבר ורמקול במצב מדהים. .The classic Auratone 5C reference monitor from the 70s .Speaker driver and cone in outstanding con...

146465

Regular price: 899 מצב: מצוין

