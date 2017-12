#146616 בידי: MaorLevi עודכן: 14:49, 04/12/2017צפו: 8 חדש

למכירה

שלט MIDI - קורג NANO קונטרול - בקושי שומש, כחדש.Take KONTROL of your DAW with this space-saving controller.The nanoKONTROL is part of Korg's nanoSERIES USB powered slimline MIDI controllers; so small you can put them on your workstation, in front of your laptop, on a recording console, or anywhere else you need versatile control over your DAW, virtual instrument, effect, or DJ software.