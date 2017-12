הלוח של אקט

מיקרופון קונדנסר RODE K2 למכירה

שירת אותי נפלא בהקלטות שירה , גיטרה אקוסטית , כלי הקשה you name it שמור במצב מצוין באולפן בתל אביב מגיע עם מזוודה מקורית (פריאמפ מנורות , כבלים , סטנד מיוחד) גמיש במחיר לרציניים :...

146761

Regular price: 3000 3000 מצב: מצוין למודעה עכשיו!

