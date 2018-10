#147260 בידי: YOAV ILAN עודכן: 09:17, 02/10/2018צפו: 198 חדש

למכירה

מצב מעולה. הזדמנות!קלים מאוד, ניתן להשתמש בהם כרמקולים ביתיים או כמוניטורים בהופעות.נמכר עקב רכישה חדשה ומעבר דירה.המחיר הוא ל2 יחידות.עולה בחלילית 2600 ש״ח!אני מוכר ב1200 בלבד!The K series consists of a range of compact active speakers that are great for both fixed and mobile installations. The K 70 features multi-functional housing with a specially formed rear for monitor use5” Bass/ midrange speaker + tweeterPower rating 50 Watt RMS/ 100 Watt peakFrequency range: 100 - 16,000 HzXLR/ jack