#147432 בידי: pomeii עודכן: 07:01, 27/03/2018צפו: 63 חדש

למכירה

Behringer V-AMPIRE LX1200H Modeling Guitar Head .120W(2x60W)32 authentic amp models15 speaker cab simulations,16 multi-effects including noise gate, compressor, wah, modulation effects, delay, reverb, and many more125 memory locations for storing your presetsInputs: 1/4" guitar, 1/4" aux stereo, and pre-DSP return lineOutputs: 1/4" line, Pre-DSP send, balanced line, headphone, MIDI in, out, and thr(הכפתור פלסטיק של הריברב נעלם(אפשר לסובב גם בילעדיו או למצוא חילופי מוכר בפחות חצי מחיר !!סופי לא מעוניין בטרייד תודה : )