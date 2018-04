#147433 בידי: latingate עודכן: 07:01, 27/03/2018צפו: 82 חדש

למכירה

למכירה Hammond SK2 כמו חדש, לא יצא מעולם מהבית. כלי מדהים, אורגן 2 קומות עם הסאונדים המקוריים של האמונד ועוד כלים רבים נוספים.With Hammond drawbarsPiano and vintage soundsSound Source: Organ Section 2 VASE III63-note polyphony (for organ)8-note polyphony (Pedal)9 drawbars assignable for Upper, Pedal, Lower Voicing6 Manual settings selectable: B-Type 1, Type B-2, Mellow, Vx, Farf, Pipe4 Pedal settings can be selected: Normal, Muted, Synth1, Synth2Integrated effectsEqualizerIntegrated Leslie effect100 preset and 100 user patchesIntegrated Wav / MP3 file playerDisplayDimensions (W x D x H): 944 x 454 x 170 mmWeight: 16 kgIncl. power supplyUSB port for external storage mediumMIDI input and outputLine output (L / R) 6.3 mm jackHeadphone jack8-Pin Leslie connectorFootswitch, damper and expression pedal connection