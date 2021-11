למכירה

ערוץ הקלטה מונופוני (PreAmp-Compressor-Gate-EQ) מסדרת IVORY של חברת TLAudio.הפרה-אמפ נשען על 3 שפופרות מסוג ECC83/12AX7A ובעל צבע מיוחד וחם (מתאים מאד לשירה).נמכר עקב חוסר שימוש מתמשך.FEATURESNew Preamp stage provides Input Gain, 48V, 90Hz filter and 30dB padCompressor section with control of: Threshold, Ratio, Gain Make-Up and Output GainNew Hard/soft knee compression modesFour switchable Attack times from Fast (0.5mS) through to Slow (40mS)Four switchable Release times from Fast (40mS) through to Slow (4S)New Optical gate with variable control of Threshold (from -10dB to off)Switchable VU metering of input level, output level or gain reductionDrive and Peak LEDs to indicate internal signal levelFront panel instrument input (for guitar, keyboard, etc.)Balanced XLR mic inputLF EQ band gives ± 12dB shelving at 60Hz, 120Hz, 250Hz or 500Hz (12dB/octave)LM EQ band gives ±12dB peaking at 250Hz, 500Hz, 1kHz or 2.2kHz (Q=0.5)HM EQ band gives ±12dB peaking at 1.5kHz, 2.2kHz, 3.6kHz or 5kHz (Q=0.5)HF EQ band gives ±12dB shelving at 2.2kHz, 5kHz, 8kHz or 12kHz (12dB/octave)EQ Pre switch allows the EQ section to be placed ahead of the compressor sectionLink switch allows two 5051s to be connected for stereo operationBalanced XLR line input/output duplicated on unbalanced jack connectorsSidechain insert pointSPECIFICATIONSMic Input: Mic Noise (EIN): -127dBu (150 ohm source, 22Hz to 22kHz)Line Input (Balanced): Maximum level: +26dBuLine Output (Balanced): Maximum level: +26dBuFrequency Response: 10Hz to 40kHz, +0, -1dBNoise: -80dBu (22Hz to 22kHz)Dynamic Range: 106dB