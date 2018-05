#147716 בידי: tuion עודכן: 19:33, 02/05/2018צפו: 10 חדש

למכירה

שלום :) למכירהMac Pro 2013 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5אחסון 256GB PCIe-based flash storageמעבד 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5 עם 12MB L3 cache ו- Turbo Boostעד 3.9GHzזיכרון 32GB (four 8GB) of 1866MHz DDR3 ECCמעבדים גרפיים Dual AMD FirePro D500 עם 3GB of GDDR5 VRAM כלאחד.אחריות לעוד שנה.מערכת OSX נקייה לבחירה 10.12 - 10.13 וכו....ניתן ליצור קשר בפרטי או בנייד 0506790117תודה