#147721 בידי: Alon_aka_Suntree עודכן: 15:26, 03/05/2018צפו: 12 חדש

למכירה

value for moneyמגבר מצויין ביחס להשקעה, עבד אצלי מספר שנים , שמור מאוד, שווה כל שקל.RA300 is a 2 RU, power amplifier. Rated at 4 ohms, the RA300 provides 150 watts RMS per channel / 8 ohms, 90 watts RMS per channel / 8 ohms, or 300 watts RMS in bridged mode. This is an impressively quiet (Signal to Noise Ratio: >105dB) and efficient amp in Alesis' new millennial design, and it looks and sounds sharp.