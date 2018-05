#147757 בידי: tuion עודכן: 18:10, 11/05/2018צפו: 8 חדש

למכירה

היי חברים :)למכירהMac Pro 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5אחסון 256GB PCIe-based flash storageמעבד 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5 עם 12MB L3 cache ו- Turbo Boost עד 3.9GHzזיכרון 32GB (four 8GB) of 1866MHz DDR3 ECCמעבדים גרפיים Dual AMD FirePro D500 עם 3GB of GDDR5 VRAM כל אחד.4x USB 3.06x Thunderbolt 2אחריות לעוד שנה.גמיש !שגיא 0506790117