#147873 בידי: yuval.ed עודכן: 12:00, 28/05/2018צפו: 9 חדש

למכירה

מגבר נדיר, עבודת יד של ב.ק. באטלר (יצרן ה tube driver , שבשימוש של דיויד גילמור) מארה"ב. מצב מצויין, סאונד חם!בוקסה 15 אינצ' + Hornניתן לבחירה בין FET למנורה- Built in Limiter- Adjustable Contour- 5 Band EQ- Fully adjustable and Variable Effects Loop w/ blend- Pre-amp out (post and pre)- 15" Custom Eminence Speaker (2 Ohm) + Horn- 2 Balanced DI - The DI out is pre EQ and also pre effects loop. (completely "dry" to the board)- Line out- Factory-wired for 220V operation