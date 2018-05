#147884 בידי: efiwe עודכן: 08:58, 30/05/2018צפו: 15 חדש

למכירה

מוכר את מפלצת האנלוג Roland SE-02.המכשיר נקנה מחלילית בספטמבר 17 ועדיין באחריות!מגיע בקופסה המקורית עם כל המסמכים + שנאי מקורי + Roland dock (DK01)!!נמכר עקב שינוי הסט-אפ.פרטים נוספים בפרטי.קצת מידע:Discrete analog circuitry with knob-per-function interfaceThree voltage controlled oscillators with six waveformsTemperature-stabilized oscillators with automatic tuning24 dB low-pass filter and dual gain-stage amplifierThree types of cross modulation (XMOD), feedback loop, and noise generatorTempo-syncing LFO with nine waveformsTempo-syncing digital delay with bypass to maintain analog signal pathSave and recall sounds with 384 preset and 128 user locationsMusical and intuitive pattern sequencer with song modeSequence notes, gate time, glide, and synth parametersCV, VCF CV and gate inputs, plus trigger in/outExternal Input for routing audio through the SE-02’s filter sectionStandard MIDI, USB-MIDI, and USB-Audio