#148045 בידי: מיכאלב עודכן: 09:13, 21/06/2018צפו: 7 חדש

למכירה

Brainworx bx_bluechorus2- 5€Brainworx bx_greenscreamer- 5€Brainworx bx_limiter- 5€Brainworx bx_metal2 - 5€Brainworx bx_saturator V2- 18$-soldBrainworx bx_tuner - 5€Brainworx bx_yellowdrive - 5€SPL Attacker - 5€SPL De-Verb - 5€SPL EQ Rangers Vol. 1- 5€SPL Mo-Verb - 5€Unfiltered Audio Indent - 5€As you know , for registering these plugins you will need to pay to PA , for one plugin 20$ .For 2-3 or all 50$ usd .You can buy on kvr sell&buy , cheep voucher to register all plugins.