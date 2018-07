#148277 בידי: efiwe עודכן: 09:19, 24/07/2018צפו: 21 חדש

למכירה

הי...מוכר Moog Slim Phatty במצב תצוגה!עובד מצויין ונשמע אגדה :) אין אף שריטה, ישב באולפן ללא עישון.לא מעוניין בטריידים, מוכר בלבד.קצת פרטים על המכשיר:Performance FeaturesArpeggiator: synchronize to internal clock, LFO or external clockMIDI Clock Sync: synchronize arpeggiator and LFO tempos to external synths, drum machines, software and more.Tap Tempo: synchronize arpegiator and LFO to live music.Pot Mapping: reprogram panel knobs to control any Slim Phatty parameter.Sound EngineMonophonic, 100% Analog signal pathOscillators - 2 ultra-stable analog VCOs.Oscillator parameters:Osc. 1 Octave: 16', 8', 4', 2'Osc. 1 Wave: Continuously variable from triangle through saw and square to narrow pulse.Osc. 1 LevelGlide RateOsc. 1 to 2 Sync On/OffOsc. 2 FrequencyOsc. 2 Octave: 16', 8', 4', 2'Osc. 2 Wave: Continuously variable from triangle through saw and square to narrow pulse.Osc. 2 LevelFine Tune (Global)Octave Up/Down (Global)ועוד....