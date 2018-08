#148435 בידי: aniogume17 עודכן: 12:49, 16/08/2018צפו: 1 חדש

למכירה

Color of product WhiteDisplay diagonal 15.6" (39.6cm)Display resolution FHD LED Display (1920 x 1080), IPS LEDProcessor Intel Core i5 8250U 1.60GHz Up to 3.40GHz 6MB CacheProcessor Type Intel Core i5 8th GenMemory 8GB DDR4 Memory (8GB x 1)Storage SSD 256GBGraphics Intel HD Graphics 620Operating system Windows 10 HomeDimensions 382.1 x 256 x 20.9mm / 1.89kg