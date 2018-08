#148473 בידי: AnastasiaSola עודכן: 11:52, 22/08/2018צפו: 7 חדש

למכירה

מוכרת Numark Mixtrack Platinum עם Serato. המיקס דק במצב ממש ממש חדש, רק קנינו אותו לפני שבועיים. מגיע עם קופסה וחוט חיבור USB למחשב. לא השתמשנו בו בכלל.Selling Numark Mixtrack Platinum mixing deck with Serato. Brand new condition, was bought 2 weeks ago. Comes with a box and a USB cable to connect to the PC.