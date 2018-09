#148565 בידי: efiwe עודכן: 17:29, 04/09/2018צפו: 10 חדש

למכירה

עקב צמצום הסטודיו מוכר את מפלצת האנלוג חצי המודולרית NYX מבית Dreadbox. נקנה לפני כשנה בפאנקי ובמצב חדש לגמרי...מכשיר מדהים, בעל ריברב אנלוגי קטלני וסאונד יחודי ביותר.מי שמכיר את החברה יודע בדיוק למה לצפות...מוכר בלבד, ללא טריידים. מחיר סופי.מגיע בקופסה המקורית עם שנאי מקורי וכבל פאץ.מידע נוסף:Analog Paraphonic SynthesizerUnique Reverb Effect by Crazy Tube Circuits (as found on Splash Mk3)2 x VCO with separate glide controlsDual State Variable 24 or 12dB / oct FilterTriangle wave LFOTriple Unique Envelope Generator (can be used as an LFO)Unique Routing control (allows open architecture)15 patches for an astonishing Modular experience:CV Outputs: VCO2 direct wave out with attenuation control,Envelope 1 , Envelope 2 (with attenuation), Modulation Wheel, Gate, Midi to CVCV Inputs: Osc1 Frequency, Osc2 Frequency, VCF Cut off (for both filters),VCF Cut off (post for the 2nd filter), VCO1 PW, Gate, CV, VCA