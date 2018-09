#148589 בידי: deaftone עודכן: 16:42, 10/09/2018צפו: 5 חדש

למכירה

The HM7U is a large-diaphragm transformerless FET condenser, with a cardioid K47-style capsule.למכירה מיקרופון מדהים של חברה קנדית KEL במצב כמו חדש. שומש מעט מאוד.כולל מזוודה ושוקמאונט מקורי + פופ פילטר מיוחד שהזמנתי עבורו במתנה. מאוד קל משקל. סאונד גדול ומאוזן בלי חריפות יתר בגבוהים. החברה לא קיימת יותר כך שאין אתר רשמי אבל אפשר למצוא תגובות ומכירות בגוגל. המחיר המקורי היה סביבות 400$.