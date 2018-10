#148731 בידי: AZVARAAM עודכן: 05:28, 04/10/2018צפו: 4 חדש

טרייד אין - החלפה

Realistic bowed and pizzicato upright sounds in a portable packageAuthentic upright bass 41.73" scale lengthSolid maple body and neck with asymmetrical rosewood fingerbטרייד אל בס 4-5 מיתרים עדיף גיאז בס אמריקן סטנדרט פנדר. אחלה אופציה לכל קונטרבסיסט. סאונד פיצוץ! עמיתי!שני קייסים :קשיח שעולה לי 1000 שקל+ קייס רך מקורי +סטנד.אקשן נמוך!מוכר כי קניתי קונטרבס יותר יקר.ערך טרייד 4000-5000 שקל. מוכן גם למכור.