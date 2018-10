#148766 בידי: DADIA עודכן: 18:10, 09/10/2018צפו: 6 חדש

למכירה

Epiphone wildkat semi-hollow - ,דגם שלא נמכר בארץעם פיקאפים p90 ומלא שדרוגים שווים ביותר שהופכים אותה להרבה יותר טובה ממה שהיא נמכרת ישר מהמפעל, כבונוס מי שיקנה אותה יקבל קייס קשיח מקורי שמיועד במיוחד לגיטרה הזו...שימו לב לשדרוגים שהגיטרה מגיעה איתם(רק העלות וההתקנה שלהם לבד שווים מעל 1500 ש"ח):1) All wiring/pots/caps/jack/3way switch were replaced with a U.S. Gibson style shielded harness from 920D.2) The stock P-90's were wax potted.3) Brick's roller unit and a lighter spring were added to the stock Bigsby.5)Genuine Gibson Vintage Tulip tuners6)Epiphone case for this model with keys!7)bone nutהגיטרה במצב מצויין, לאחר סטאפ מקצועי.ישנו שקע קטנטן בפיניש על גבי הטופ כפי שמופיע באחת התמונות, שום דבר רציני.הגיטרה עובדת פיקס, מעולם לא יצאה מהבית להופעות.גיטרה מעולה ל rockabilly וגם לכל שאר הסגנונות, מאוד ורסטילית!!!טרייד אפשרי על epiphone casino(אפשר להציע גיטרות אחרות אבל מחפש בעיקר קזינו).