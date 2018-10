#148787 בידי: beatben עודכן: 14:15, 14/10/2018צפו: 12 חדש

למכירה

Is it an effects processor? Is it a Variphrase processor? Is it a virtual analogue synth module? The truth is, Roland's VariOS can be any of these. Is this the flexible future of hardwareסינת של רולנד שיכול להיות כמעט כל סינתי מפורסם שלהם,