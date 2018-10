#148946 בידי: Y.K עודכן: 00:09, 27/10/2018צפו: 9 חדש

למכירה

זוג של JBL LSR2328Pרמקול אחד עובד בצורה מושלמת. השני גם עובד כמו שצריך, אבל לאחר שימוש נרחב, זה מתחמם ומכבה. כאשר זה מתקרר, זה עובד שוב כמו שצריך. כנראה בעיה חימום שניתן לתקן. לכן אני נותן להם את שניהם תמורת תשלום סמלי של 100 ש"ח.Set of JBL LSR2328P MonitorsOne speakers works perfectly. The other also works, but after using it for a while it starts to heat up and turns off. Once it cools it works again. Probably a heating issue that can be fixed. That's why I'm giving both of these away for a token 100NIS