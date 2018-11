#148974 בידי: dandd עודכן: 09:14, 02/11/2018צפו: 10 חדש

למכירה

מיקסר 24 ערוצים אנלוגי מדהיםמצב מעולה מלבד תקלה ביציאת FIRWIRELive performance DIGI-LOG console with 24 input channels16 mono and 4 stereo input channels with 24 award-winning MIDAS microphone preamplifiersIndustry acclaimed MIDAS XL3 4 band swept channel EQ24 bit FireWire* audio interface with up to 24 inputs and 24 outputsAnalogue or FireWire input selection on all input channels for virtual sound checks6 aux sends with individual bus pre/post fader switching and routing to FireWire outputs4 audio subgroups with fader flip to aux sends and routing to FireWire outputs7 x 2 matrix with stereo split switching and routing to FireWire outputsAnalogue and FireWire direct outputs with pre/post EQ switchingRugged chassis construction for durability in portable applicationsAuto-ranging universal switch-mode power supplyDesigned and engineered in England