#150086 בידי: tuion עודכן: 15:55, 23/11/2019צפו: 206 חדש

למכירה

למכירה - Eventide Orvilleמולטי אפקט מהחברה הידועה בעל 4 ערוציםאפשרות לקייס תואר ב 400 שקלים.SpecificationsTechnical specsSample Rates 96kHz, 88.2kHz, 48kHz, 44.1kHz, or ExternalDigital Inputs/Outputs 4 AES or 2 AES/2SPDIF at 44.1-96kHzAnalog Input (XLR Balanced) 4 Ch.Analog Output 4 Ch.MIDI 5 pin DIN Output and thru, 7 pin DIN input with output capability and external power jack.Pitch Shifting Up to 8 channelsCompressor/limiter Up to 8 channelsEqualization Up to 128 bands parametric single input, 16 bands at 8 channelsSampling With time compression, up to 174 seconds monoDigital Delay up to 87 seconds mono in addition to samplerPower 100 watts 100-125V, 220-240V, AC 50/60HzSize Inches: 3.5h x 19w x 12.5d / Cm: 8.9h x 48.3w x 31.7dWeight 22 pounds (10Kg) shipping weight