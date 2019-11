#150090 בידי: tuion עודכן: 15:56, 23/11/2019צפו: 171 חדש

למכירה

שלוםלמכירה מוניטורים - ADAM P11AWoofer 1Basket ø 7“ / PaperART Tweeter 1Diaphragm area 2830 mm2 / 4.5 inch2Equivalent diaphragm ø 60 mm / 2.5“Speed transformation ratio 4:1Diaphragm weight 0,17 gBuilt-in amplifiers 2 (Class 1)AC Voltage 100 - 120 V~, 50 / 60 Hz 3220 - 240 V~, 50 / 60 Hz 3Woofer channel 1/2 100 W / 150 WTweeter channel 1/2 100 W / 150 WControl PanelInput Sensitivity ±10 dBLow shelve > 6 kHz ± 6 dBHigh shelve < 150 Hz ± 6 dBTweeter gain ± 4 dBGeneral DataFrequency response (± 3 dB) 42 Hz - 35 kHzCrossover frequency 1800 HzTHD >80 Hz at 90 dB in 1 m ≤ 1%SPL with sine wave acoustic output in 1m, 100 Hz - 3 kHz≥ 107 dBMax. peak acoustic output in 1 m per pair ≥ 117 dBImpedance 10 kΩHeight x Width x Depth 330 x 210 x 280 mmWeight...