#150394 בידי: yoavhacohen עודכן: 23:32, 08/03/2020צפו: 228 חדש

למכירה

RME FIRAEFACE 800הכרטיס קול האגדי עד ל 56 ערוצין IN+OUT8IN +8 OUT אנלוגי4 PREAMP איכותיים .2ADAT OUT + 2 ADAT IN = 16 IN+16OUTעבד עם מיקסר O2R וכרטיסי ADAT (שילוב מנצח).במצב מצוין.לרציניים בלבד .