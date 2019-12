#151103 בידי: daniels עודכן: 23:21, 03/12/2019צפו: 6 חדש

למכירה

ה Channel One של SPL הוא ערוץ ההקלטה ( פריאמפ+קומפרסור+EQ ) היחידי בעולם המעניק פתרון אידיאלי להקלטות מקצועיות שעובד בכל כך הרבה הפקות בעולם כבר יותר מעשור. ה Channel One מתאפיין בסאונד נקי, מפורט ובעל חלקות ועומק יוצאים דופן עם יחס ביצועים למחיר ששום מכשיר בעולם לא יכול לדגדג, גם אחרי עשור, ה Channel One התחדש במראה חדש שתואם ליחידות החדשות של SPL אך ללא כל שוני טכני מה Channel One המקורי. בדיוק אותה הנדסה ומעגלים עם השליטה הפשוטה שפשוט עובדת פעם אחרי פעם. ה Chennel One זהה מכל בחינה לקודמו הזהוב וכולל את קדם המגבר\פריאמפ עם שילוב לבחירת המשתמש של טרנזיסטורים ושפופרות למגוון גוונים לכל סוגי המיקרופונים, כלים וחזרות מהמחשב, ה De-Esser הנפלא של SPL, קומפרסור לימיטר עם Noise Gate, סקציית EQ מפורטת מבוססת סלילים וסקציית מוניטור עם יציאת אוזניות. הכל ביצור ידני ברמת בוטיק במפעל SPL בגרמניה.מוכר עקב חוסר שימוש