עשור חדש, סאונד חדש !הגיע הזמן להתחדש.. אני מחליף הרבה מכשירים בסטאפ לאחרים אז יש הרבה ציוד מעולה ממש למכירה.SSL Sigma10,500ש״חSSL X-rack2,500 ש״חSSL X-Rack Stereo EQ Module #012,800 ש״חSSL X-Rack Stereo EQ Module #022,800 ש״חSSL X-Rack Stereo EQ Module #032,800 ש״חSSL X-Rack Stereo EQ Module #042,800 ש״חSSL X-Rack Stereo Dyn Module #012,800 ש״חSSL X-Rack Stereo Dyn Module #022,800 ש״חSSL X-Rack Stereo Dyn Module #032,800 ש״חSSL X-Rack Stereo Dyn Module #042,800 ש״חAPI 550b - #013,000 ש״חAPI 550b - #023,000 ש״חAPI 550b - #033,000 ש״חAPI 550b - #043,000 ש״חAPI Lunchbox 10 Slot2,100 ש״חDBX 520 - #01450 ש״חDBX 520 - #02450 ש״חDBX 520 - #03450 ש״חPurple MC77 - #015,500 ש״חPurple MC77 - #025,500 ש״חPurple MC77 - #035,500 ש״חCustom Blue Stripe 1176 with original transformers and components6,000 ש״חNeve 33609 J\D11,000 ש״חCustom Neve 33609 by IJ Research7,000 ש״חChandler Zener15,000 ש״חEmpirical Labs EL-8X Distressor5,000 ש״חLexicon 480L V4.01 with RHall15,000 ש״חLexicon PCM423,850 ש״חEventide DSP40004,200 ש״חEventide H30006,000 ש״חVermona Spring #01800 ש״חVermona Spring #02800 ש״חYamaha SPX2000 - #011,300 ש״חYamaha SPX2000 - #021,300 ש״חSony MU-R2011,000 ש״חRoland R-8803,350 ש״חAvid Omni3,000 ש״חApogee Symphony MKii HD32x32 Analog I\O18,000 ש״ח*המחירים לא כוללים מע״מ*לא מעוניין בטריידים*לפנות בבקשה במייל