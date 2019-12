#151185 בידי: Jazzman עודכן: 13:19, 27/12/2019צפו: 6 חדש

למכירה

גיטרה מדהימה,נוחה,סקסית,נשמעת אורגינל ! 3-color sunburst design with polyurethane finish Maple neck with deep, thick oval shape Solid alder body Fender/Gotoh vintage-style tuners.25.5" scale lengt 21 frets Dot inlays 3 Texas Special single-coil pickups Reversed (left-handed) American vintage synchronized tremolo bridge 5-position blade for pickup switching Gold hardware Vintage Tweed case