#151395 בידי: skylon עודכן: 12:21, 22/02/2020צפו: 12 חדש

למכירה

נשמעת ומרגישה פגז ושמורה לחלוטין!!!יד 1.מפרט מלא -1. Body - hand made Stratocaster Alder body with Medium Relic Custom made By MJT + Electronics2. Pickups - Neck + Middle (Fender 69 Signed by Abigail Yabbara), Bridge ML single coil by Suhr3. Neck - Custom Handmade Rosewood Neck by Robert Gilmore, 9.5" radius + medium Frets4. Tuners - Schaller Locking Tuners5. Nut - Boneלפרטים נוספים מוזמנים לפנות לפרטי.