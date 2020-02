#151404 בידי: גל אוהב ציון עודכן: 20:57, 23/02/2020צפו: 15 חדש

למכירה

‎מרענן קצת את הפדאלים באולפן:**Boss DD-5 Digital Delay - ₪600**אחד הדיליים הטובים שיצאו אי פעם.בעל 11 מצבים כמו רוורס, מיני לופר, פינג פונג דיליי ועוד אפשרויות נוספות לTap באמצעות פדאל אקספרשן חיצוני.**DigiTech Polara Reverb - ₪600**פדאל ריוורב די קטן אבל מלא בעולם ומלואו. בעל פריסטים שונים שמדמים מצבי מודולציה, ספרינג רוורב, חדר ומרחבים בגלים שונים (וגם איזה אחד שנשמע כמו מלאכים וכינורות..) בעל אפשרות כניסה ויציאה במונו או בסטריאו שמאפשר חיבור עם כלים שנים.**Boss CH-1 Super Chorus - ₪400**קורוס שיעביר אתכם מסע בזמן בין Purple rain של פרינס בשנות ה80 לcome as you are של נירוונה ב90 ועד ימינו ענו.. וכן הוא גם סטריאו אז תתכוננו להפנט..**Boss TR-2 Tremolo - ₪400**פדאל תרמולו לא לבעלי לב חלש!**MXR M101 Phase 90 - ₪300**פייזר קטן של MXR מבית Dunlope בעל כפתור אחד שעושה את כל הקסם.**MXR DD11 Dimebag Distortion - ₪600**הדיסטורשן האגדי של הגיטסריסט האגדי Dimebad Darell מלהקת פנתרה. יש לו יכולת לנסר עצים ובתוספת כפתור קטן בצד הוא גם יכול להתיח פלדה.מגיע עם שנאי מקורי.**Dunlop Cry Baby Wah Wah - ₪400**אייקוני מדי בשביל להסביר עליו..**MXR Dyna Comp Compressor - ₪300**קומפרסור קטן ופשוט שעושה את כל הקסם. יחפה עליכם בסולואים חוצבי הרים ויחזיר אתכם לקרקע כשבא לכם להרים. (אני אישית גם אוהב אותו כבוסט אבל יש שיחלקו עלי..)**TC Electronic Ditto Looper - ₪200**לופר גיטרה קטן שיגרום לכם לפטר את הגיטריסט הנוסף בלהקה (גם הבסיסט יכול לעוף אם אתם ממש נחושים..) עד 15 דקות להקלטה בודדה.**xVive mini Fuzz - ₪200**פאז קטן וחמוד שלא תופס יותר מדי מקום על הבורד שלכם. בעל אפשרות לחבר אוזניות אם בא לכם לנסר בלילה.**xVive mini true bypass Tuner - ₪200**טיונר קטן ומושלם שתכלס עונה על כל מה שטיונר צריך לעשות.**Palmer MI Pedalbay 60 - ₪400**הגירסא הגדולה של הפאלבורדים החזקים בעולם.קליל, עמיד, מרווח, בעל זוויות גובה משתנות ומותאם גם למשתמשי שנאים ובריקים חיצוניים, מגיע עם קייס חיצוני ורצועה לנשיאה.-כל הפדאלים במצב מצויין ושמורים היטב, גמיש במחירים אבל לא נערת גומי אז אל תגזימו -